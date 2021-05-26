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Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения COVID-19

Киев • УНН

 • 14963 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Откуда появился коронавирус COVID-19 по-прежнему неизвестно, поэтому вопрос касательно происхождения инфекции требует дальнейшего расследования. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, передает Reuters, информирует УНН.

Главный инфекционист США потребовал найти источник происхождения COVID-19

Цитата

По его словам, многие эксперты считают, что COVID-19, скорее всего, имеет природное происхождение, а не лабораторное.

“Но мы точно не знаем о его происхождении”, — сказал Фаучи.

В свою очередь советник Белого дома по вопросу борьбы с коронавирусом Энди Славитт сообщил, что выявление источников происхождения COVID-19 является одной из приоритетных задач.

Напомним

В январе-феврале международная миссия экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исследовала в китайском городе Ухань происхождения возбудителя COVID-19. Доклад по результатам этой поездки ВОЗ был обнародован 30 марта. В нем представлены четыре версии происхождения инфекции.

Наиболее вероятной эксперты ВОЗ назвали передачу коронавируса от летучих мышей человеку через животное-посредника, в качестве возможной — версию прямой передачи вируса от летучих мышей к человеку. По мнению экспертов, версия передачи COVID-19 через охлажденные продукты — маловероятна, а утечка вируса из лаборатории в Ухане — “крайне маловероятна”.

США и ВОЗ

Бывший президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал работу ВОЗ. Он заявлял, что организация слишком много времени уделила ситуации с COVID-19 в Китае и слишком мало — ситуации в США, и позже объявил, что Соединенные Штаты покидают ВОЗ. Трамп также не раз говорил о наличии данных о лабораторном происхождении коронавируса в Китае, но никаких документов в подтверждение этой версии его творчество составляет не было.

При президенте Джо Байдена США вернулись в ВОЗ. Американский лидер сообщил, что у него есть собственная теория о происхождении коронавируса, но он поделится своим мнением, после того как по этому вопросу выскажется научное сообщество.

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