Британская принцесса Евгения родила второго сына

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Евгения, племянница короля Карла III, и ее муж Джек Бруксбэнк приветствовали своего сына Эрнеста Джорджа Ронни Бруксбэнка 30 мая. Ребенок, который весил 7 фунтов 1 унцию (3,200 кг), является вторым ребенком пары.

Старший ребенок пары, двухлетний Август, теперь старший брат.

«Мы с Джеком хотели поделиться новостью о том, что 30 мая 2023 года в 8.49 у нас родился маленький мальчик, Эрнест Джордж Ронни Бруксбэнк, весом 7,1 фунта. Его назвали в честь его прапрапрадеда Джорджа, его дедушки Джорджа и моего дедушки Рональда. Августу уже нравится быть старшим братом», — написала принцесса на своей странице в Instagram.

33-летняя Евгения — младшая дочь принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской.

Ребенок занимает 13 место в очереди на престол.

Родители загрузили одну фотографию младенца в бело-голубой шапочке, а другую — Августа, нежно касающуюся головы своего брата.