Британська принцеса Євгенія народила другого сина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Британська принцеса Євгенія народила хлопчика, повідомив у понеділок Букінгемський палац, інформує УНН.
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Євгенія, племінниця короля Чарльза III, та її чоловік Джек Бруксбенк вітали свого сина Ернеста Джорджа Ронні Бруксбенка 30 травня. Дитина, яка важила 7 фунтів 1 унцію (3,200 кг), є другою дитиною пари.
Старша дитина пари, дворічний Август, тепер старший брат.
«Ми з Джеком хотіли поділитися новиною про те, що 30 травня 2023 року о 8.49 у нас народився маленький хлопчик, Ернест Джордж Ронні Бруксбенк, вагою 7,1 фунта. Його назвали на честь його прапрапрадіда Джорджа, його дідуся Джорджа та мого дідуся Рональда. Августу вже подобається бути старшим братом», — написала принцеса на своїй сторінці в Instagram.
33-річна Євгенія — молодша дочка принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської.
Дитина посідає 13 місце в черзі на престол.
Батьки завантажили одну фотографію немовляти в біло-блакитній шапочці, а іншу — Августа, що ніжно торкається голови свого брата.