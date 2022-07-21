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Великобритания запретит импорт российской нефти, угля и золота

Великобритания запретит импорт российской нефти, угля и золота

Киев • УНН

 • 93826 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Великобритания с 10 августа запретит импорт российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти. Об этом сообщается на сайте британского правительства в связи со вступлением в силу новой поправки в санкционный режим против рф, передает УНН.

Детали 

Поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретение, снабжение и доставку, прямо или косвенно, этих товаров.

Цитата

«После того, как 10 августа 2022 года запрет на уголь и угольную продукцию вступит в силу, лицензия может быть выдана на импорт угля и угольной продукции, а также на приобретение, поставку или поставку, прямо или косвенно, угля и угольной продукции», – говорится в сообщении.

Также запрещается оказание технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.

Так, в Британии запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля начнет действовать 10 августа 2022 года, а запрет на импорт нефти начнет действовать 31 декабря 2022 года.

Дополнение 

Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению путина, в частности олигарху Владимиру Потанину и родственнице президента России Анне Цивильовой. 

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