Великобритания запретит импорт российской нефти, угля и золота
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Великобритания с 10 августа запретит импорт российского угля, а с 31 декабря откажется от российской нефти. Об этом сообщается на сайте британского правительства в связи со вступлением в силу новой поправки в санкционный режим против рф, передает УНН.
Детали
Поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и продуктов из угля и золота, а также приобретение, снабжение и доставку, прямо или косвенно, этих товаров.
Цитата
«После того, как 10 августа 2022 года запрет на уголь и угольную продукцию вступит в силу, лицензия может быть выдана на импорт угля и угольной продукции, а также на приобретение, поставку или поставку, прямо или косвенно, угля и угольной продукции», – говорится в сообщении.
Также запрещается оказание технической помощи, финансовых услуг и средств, а также брокерские услуги, связанные с этими товарами.
Так, в Британии запрет на импорт золота вступил в силу 21 июля, запрет на импорт угля начнет действовать 10 августа 2022 года, а запрет на импорт нефти начнет действовать 31 декабря 2022 года.
Дополнение
Правительство Великобритании объявило о новых санкциях, которые ударили по ближайшему окружению путина, в частности олигарху Владимиру Потанину и родственнице президента России Анне Цивильовой.