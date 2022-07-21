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Британія заборонить імпорт російської нафти, вугілля та золота

Британія заборонить імпорт російської нафти, вугілля та золота

Київ • УНН

 • 93827 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Велика Британія з 10 серпня заборонить імпорт російського вугілля, а з 31 грудня відмовиться від російської нафти. Про це повідомляється на сайті британського уряду у зв'язку з набранням чинності нової поправки до санкційного режиму проти рф, передає УНН.

Деталі

Поправка забороняє імпорт нафти та нафтопродуктів, вугілля та продуктів з вугілля та золота, а також придбання, постачання та доставку, прямо чи опосередковано, цих товарів.

Цитата

«Після того, як 10 серпня 2022 року заборона на вугілля та вугільну продукцію набуде чинності, ліцензія може бути видана на імпорт вугілля та вугільної продукції, а також на придбання, постачання чи поставку, прямо чи опосередковано, вугілля та вугільної продукції», - ідеться в повідомленні.

Також забороняється надання технічної допомоги, фінансових послуг і коштів, а також брокерські послуги, пов’язані з цими товарами.

Так, у Британії заборона на імпорт золота набула чинності 21 липня, заборона на імпорт вугілля почне діяти 10 серпня 2022 року, а заборона на імпорт нафти почне діяти 31 грудня 2022 року.

Доповнення 

Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, які вдарили по найближчому оточенню путіна, зокрема олігарху Володимиру Потаніну та родичці президента рф Анні Цивільовій. 

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