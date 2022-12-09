Великобритания ввела санкции против пяти силовиков рф за нарушение прав человека
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Великобритания ввела санкции против пяти представителей силовых структур россии, причастных к нарушениям прав человека. В опубликованном заявлении британских властей говорится, что они виновны в пытках гражданских лиц и участии в полномасштабном вторжении россии в Украину, передает УНН.
Детали
Отмечается, что Великобритания ввела ограничения против сотрудника фсб россии в Крыму Андрея Тишенина и старшего оперуполномоченного в АР Крым Артура Шамбазова. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.
Под санкциями оказались также майор юстиции рф Валентин Опарин и руководитель прокуратуры ростовской области Олег Ткаченко. Сообщили, что эти лица препятствовали подаче жалобы на пытки. В то же время Ткаченко использовал пытки и для получения показаний, говорится в заявлении.
Также Великобритания наложила санкции на полковника Рамиля Рахматуловича Ибатуллина – военнослужащего вс рф, который занимал должность командира 90-й танковой дивизии. Эта дивизия находилась на передовой после того, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
В целом были введены санкции против 30 коррумпированных политических деятелей, нарушителей прав человека и виновников сексуального насилия, что связано с конфликтом, говорится в заявлении.
Напомним
По данным СМИ, США собираются в пятницу ввести новые санкции против россии за использование иранских беспилотников в Украине и нарушение прав человека.