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Велика Британія ввела санкції проти п'ятьох силовиків рф за порушення прав людини

Велика Британія ввела санкції проти п'ятьох силовиків рф за порушення прав людини

Київ • УНН

 • 608825 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Велика Британія ввела санкції проти п'ятьох представників силових структур росії, причетних до порушень прав людини. В опублікованій заяві британської влади йдеться, що вони винні у катуваннях цивільних осіб та участі у повномасштабному вторгненні росії в Україну, передає УНН.

Деталі

Як зазначили, Велика Британія ввела обмеження проти співробітника фсб росії у Криму Андрія Тишеніна та старшого оперуповноваженого в АР Крим Артура Шамбазова. У 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.

Під санкціями опинилися також майор юстиції рф Валентин Опарін і керівник прокуратури ростовської області Олег Ткаченко. Повідомили, що ці особи перешкоджали подавати скарги на тортури. Водночас Ткаченко використовував тортури і для отримання свідчень, ідеться у заяві.

Також Велика Британія наклала санкції на полковника Раміля Рахматуловича Ібатулліна – військовослужбовця зс рф, який обіймав посаду командира 90-ї танкової дивізії. Ця дивізія перебувала на передовій після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Загалом були запроваджені санкції проти 30 корумпованих політичних діячів, порушників прав людини та винуватців сексуального насильства, що пов’язане з конфліктом, йдеться у заяві.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, США збираються в п'ятницю ввести нові санкції проти росії за використання іранських безпілотників в Україні та порушення прав людини.

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