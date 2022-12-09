Велика Британія ввела санкції проти п'ятьох силовиків рф за порушення прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Велика Британія ввела санкції проти п'ятьох представників силових структур росії, причетних до порушень прав людини. В опублікованій заяві британської влади йдеться, що вони винні у катуваннях цивільних осіб та участі у повномасштабному вторгненні росії в Україну, передає УНН.
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Як зазначили, Велика Британія ввела обмеження проти співробітника фсб росії у Криму Андрія Тишеніна та старшого оперуповноваженого в АР Крим Артура Шамбазова. У 2015 році вони катували українця Олександра Костенка.
Під санкціями опинилися також майор юстиції рф Валентин Опарін і керівник прокуратури ростовської області Олег Ткаченко. Повідомили, що ці особи перешкоджали подавати скарги на тортури. Водночас Ткаченко використовував тортури і для отримання свідчень, ідеться у заяві.
Також Велика Британія наклала санкції на полковника Раміля Рахматуловича Ібатулліна – військовослужбовця зс рф, який обіймав посаду командира 90-ї танкової дивізії. Ця дивізія перебувала на передовій після того, як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.
Загалом були запроваджені санкції проти 30 корумпованих політичних діячів, порушників прав людини та винуватців сексуального насильства, що пов’язане з конфліктом, йдеться у заяві.
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За даними ЗМІ, США збираються в п'ятницю ввести нові санкції проти росії за використання іранських безпілотників в Україні та порушення прав людини.