Британия внесла 20 миллионов фунтов стерлингов в Трастовый фонд поддержки экономики Украины

Великобритания сделала взнос в 20 млн фунтов стерлингов в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE), который в феврале 2023 года начало Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций Всемирного банка (MIGA). Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины, передает УНН.

Детали

Хотим поблагодарить партнеров из Великобритании за вклад в Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономики Украины (SURE). Кроме финансовой поддержки, которую осуществляет фонд в реальном секторе украинской экономики, для нас важно и то, что все больше стран приобщается к поддержке инвесторов, которые готовы принять участие в восстановлении Украины, не дожидаясь окончания войны - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

Она также подчеркнула, что гарантии MIGA являются ключевым инструментом уменьшения рисков, обеспечивая непрерывность деятельности частного сектора и привлечения инвестиций для восстановления и отстройки страны.

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Министр промышленности и экономической безопасности Великобритании Нусрат Гани добавил, что Великобритания стремится поддерживать долгосрочные потребности Украины в восстановлении.

Наш вклад в размере 20 миллионов фунтов стерлингов в страховой трастовый фонд MIGA позволит уменьшить риски проектов и привлечь крайне необходимые частные инвестиции в Украину для поддержки экономического восстановления сейчас и в будущем - заявил британский чиновник.

Дополнение

В министерстве отмечают, что MIGA является активным провайдером страхования в Украине, выдав гарантии страхования политических рисков на более 215 млн долл. с начала российского вторжения в феврале 2022 года.

Из-за продолжающейся войны частные страховщики не могут обеспечить страхование политических рисков в Украине. Зато трастовый фонд SURE позволяет MIGA продолжать поддерживать прямые иностранные инвестиции в Украину в этот сложный для страны период.

Вместе со взносом Норвегии, который составлял около 22 млн долларов, отныне MIGA сможет совокупно застраховать минимум 100 млн долл. новых инвестиций в Украину.

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Ожидается, что фонд вырастет до 300 млн долл. за счет взносов дополнительных доноров, что позволит MIGA предоставить гарантии финансирования торговли, страхование банковских резервов во время конфликта и страхование политических рисков для поддержки восстановления после войны.

Напомним

Всемирный банк утвердил новый проект INSPIRE, финансируемый за счет займа на 1,2 млрд долл. и должен обеспечить финансирование 29 видов социальных выплат почти 10 миллионам украинцев, пострадавших от последствий вторжения РФ в Украину.

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