Великобритания приветствует введение США новых санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. МИД Великобритании приветствует введение Вашингтоном нового пакета санкций против России в связи с "делом Скрипалей". Об этом написал в субботу в своем Twitter новый глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, сообщает УНН.
"Сегодня мы приветствуем непоколебимую поддержку со стороны США, которые ввели санкции о химическом и биологическом оружии в ответ на применение Россией смертельного нервно-паралитического вещества в Солсбери. Ответные меры, которые продолжает принимать международное сообщество, показывают, что мы не будем просто стоять и наблюдать за тем, как это ужасное оружие используется без каких-либо последствий", - отметил Рааб.
Напомним, Государственный департамент США объявил о введении второго пакета санкций против России в деле Cкрипалей, включающие запрет предоставления займов, кредитов и любой финансовой помощи.