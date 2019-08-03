Британія вітає введення США нових санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. МЗС Великої Британії вітає введення Вашингтоном нового пакету санкцій проти Росії у зв'язку зі "справою Скрипалів". Про це написав у суботу в своєму Twitter новий глава МЗС Сполученого Королівства Домінік Рааб, повідомляє УНН.
"Сьогодні ми вітаємо непохитну підтримку з боку США, які ввели санкції про хімічну і біологічну зброю у відповідь на застосування Росією смертельної нервово-паралітичної речовини в Солсбері. Відповідні заходи, які продовжує приймати міжнародну спільноту, показують, що ми не будемо просто стояти і спостерігати за тим, як ця жахливе зброя використовується без будь-яких наслідків", - зазначив Рааб.
Нагадаємо, Державний департамент США оголосив про запровадження другого пакету санкцій проти Росії у справі Скрипалів, які включають заборону надання позик, кредитів та будь-якої фінансової допомоги.