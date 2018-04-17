Британия создаcт специальный фонд для борьбы с пластиком

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о создании фонда для борьбы с загрязнением океанов пластиком, передает УНН со ссылкой на The Grocer.

На морские исследования и ликвидацию отходов планируется потратить 61,4 млн фунтов стерлингов (около 88 млн долл. США - ред.).

В частности, 25 млн фунтов будут использованы для изучения проблемы пластика в океане с научной, экономической и социальной точки зрения.

Еще 20 млн фунтов направят на предотвращение попадания пластика в океаны.

Порядка 16,4 млн фунтов будут использованы на улучшение управления отходами на национальном уровне.

Инициативу поддержали четыре страны Британского Содружества - Новая Зеландия, Шри-Ланка, Вануату и Гана.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых - это тара. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

В большинстве европейских стран действует депозитная система сбора тары.

Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках. Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переработали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема. В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят зарегистрированный законопроект.

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