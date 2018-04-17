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Британія створить спеціальний фонд для боротьби з пластиком

Британія створить спеціальний фонд для боротьби з пластиком

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей оголосила про створення фонду для боротьби із забрудненням океанів пластиком, передає УНН з посиланням на The Grocer.

На морські дослідження і ліквідацію відходів планується витратити 61,4 млн фунтів стерлінгів (близько 88 млн дол. США - ред.).

Зокрема, 25 млн фунтів будуть використані для вивчення проблеми пластику в океані з наукової, економічної та соціальної точки зору.

Ще 20 млн фунтів направлять на запобігання потрапляння пластику в океани.

Близько 16,4 млн фунтів будуть використані на поліпшення управління відходами на національному рівні.

Ініціативу підтримали чотири країни Британської Співдружності - Нова Зеландія, Шрі-Ланка, Вануату та Гана.

Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн у світі. Україна не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.

У більшості європейських країн діє депозитна система збору тари.

Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це в свою чергу зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах. Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу. В Україні така система запрацює, щойно народні депутати схвалять зареєстрований законопроект.

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