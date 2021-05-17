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Великобритания сегодня вводит паспорта вакцинации

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Паспорта вакцинации для британцев, отправляющихся за границу, будут запущены Национальной службой здравоохранения (NHS) уже сегодня в виде приложения для смартфонов и планшетов. Об этом сообщает газета The Times, пишет УНН.

Великобритания сегодня вводит паспорта вакцинации

Детали

Такие сертификаты без указания данных о результатах тестов на коронавирус будут выдаваться только тем британцам, которым введены две дозы вакцины. Те, кто не имеет смартфонов могут позвонить по номеру 119 и получить бумажное удостоверение, подтверждающее их вакцинацию.

Наличие таких паспортов — необходимое условие для поездки британских туристов в наиболее популярные места их отдыха, в том числе в Грецию, добивалась этого на переговорах с британскими властями.

Приложение NHS, который начнет действовать для зарубежных поездок на следующей неделе, сначала было создано для размещения медицинских карт, записи на прием к врачу и повторного выписывания рецептов онлайн. Технологическое подразделение службы NHS Digital дорабатывает приложение, чтобы данные о вакцинах вытаскивали из медицинских записей и отображались на отдельном экране, который можно было бы предъявить официальным лицам.

Чтобы использовать жители Соединенного Королевства должны зарегистрироваться и сделать это минимум за две недели до поездки за границу. В качестве альтернативы они могут подать заявление на получение бумажного сертификата, который будет доступен через пять дней после введения второй дозы вакцины. Доставка их заявителям займет еще пять дней.

Все желающие “смогут получить доступ к бесплатному приложению NHS в мобильных устройствах, таких как смартфон или планшет, с 17 мая”, говорится в заявлении британской власти, рекомендует с этой целью зарегистрироваться “перед бронированием международной путешествия”.

Справка

В Великобритании за неделю количество случаев заболевания “индийский” штамм коронавируса выросло вдвое. Власти Великобритании и Португалии ослабляют ограничения , направленные на борьбу с пандемией.

Сейчас в Великобритании зафиксировано 4,450,777 случаев заболевания, жертвами стали 127,679 человек.

Напомним

В Сербии можно загрузить цифровой “зеленый сертификат”, подтверждающий, что лицо было вакцинировано или имела отрицательный результат теста на коронавирус. Украина и Венгрия договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса.

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