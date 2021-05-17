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Британія сьогодні вводить паспорти вакцинації

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Паспорти вакцинації для британців, що відправляються за кордон, будуть запущені Національною службою охорони здоров’я (NHS) вже сьогодні у вигляді додатку для смартфонів і планшетів. Про це повідомляє The Times, пише УНН.

Британія сьогодні вводить паспорти вакцинації

Деталі

Такі сертифікати без вказівки даних про результати тестів на коронавірус будуть видаватися тільки тим британцям, яким введено дві дози вакцини. Ті, хто не має смартфонів можуть зателефонувати за номером 119 і отримати паперове посвідчення, яке підтверджує їхню вакцинацію.

Наявність таких паспортів — необхідна умова для поїздки британських туристів в найбільш популярні місця їхнього відпочинку, в тому числі в Грецію, яка домагалася цього на переговорах з британською владою.

Додаток NHS, який почне діяти для зарубіжних поїздок на наступному тижні, спочатку було створено для розміщення медичних карт, записи на прийом до лікаря і повторного виписування рецептів онлайн. Технологічний підрозділ служби NHS Digital допрацьовує додаток, щоб дані про вакцини витягали з медичних записів і відображалися на окремому екрані, який можна було б пред’явити офіційним особам.

Щоб використати жителі Сполученого Королівства повинні зареєструватися і зробити це мінімум за два тижні до поїздки за кордон. В якості альтернативи вони можуть подати заяву на отримання паперового сертифіката, який буде доступний через п’ять днів після введення другої дози вакцини. Доставка їхнім заявникам займе ще п’ять днів.

Всі бажаючі “зможуть отримати доступ до безкоштовного додатку NHS в мобільних пристроях, таких як смартфон або планшет, з 17 травня”, йдеться в заяві британської влади, яка рекомендує з цією метою зареєструватися “перед бронюванням міжнародної подорожі”.

Довідка

У Великій Британії за тиждень кількість випадків захворювання на “індійський” штам коронавірусу зросла вдвічі. Влада Великобританії і Португалії послаблюють обмеження, спрямовані на боротьбу з пандемією.

Зараз у Великій Британії зафіксовано 4,450,777 випадків захворювання, жертвами стали 127,679 осіб.

Нагадаємо

У Сербії можна завантажити цифровий “зелений сертифікат”, який підтверджує, що особа була вакцинована або мала негативний результат тесту на коронавірус. Україна та Угорщина домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації від коронавірусу.

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