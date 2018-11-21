Великобритания разместит корабль Королевского флота в Черном море

Министр обороны заявил на заседании, что первое из двух многоцелевых гидрографических разведывательных суден, заказанных Королевским флотом, HMS Echo, будет размещено в Черном море в 2019 году, "чтобы продемонстрировать поддержку Великобритании обеспечению свободы плавания в регионе".

Кроме того, в министерстве сообщили, что Соединенное Королевство и украинские Вооруженные силы получат еще одну возможность развить способности и обменяться опытом, когда Британия присоединится к будущим американо-украинским военным морским учениям Sea Breeze следующего года.

Как сообщал УНН, во время учебы Sea Breeze-2018 корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых - ночью, а 60 - на воду, дайверы провели под водой более 70 часов.