В Україні завершилися навчання Sea Breeze-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. В Одеській, Миколаївській областях та північно-західній частині Чорного моря завершилося українсько-американське навчання Sea Breeze-2018. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України, передає УНН.
"У складній воєнно-стратегічній обстановці наші партнери з 19 країн на найвищому рівні рішуче засвідчили підтримку України. Я впевнений у нашій ефективній взаємодії на морі, в повітрі та на землі, тобто всюди, де потрібні спільні дії в ім’я миру і стабільності. Спільним відпрацюванням завдань ми продовжуємо добру традицію морської дружби та партнерства, які з роками ставатимуть все міцнішими", - зазначив на церемонії закриття навчань командувач Військово-Морських Сил Ігор Воронченко.
За його словами, всі компоненти гідно справилися із завданнями і поставлені цілі було досягнуто.
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Загалом під час навчання корабельні екіпажі пройшли в морі близько 2500 миль, авіатори здійснили понад 200 польотів із загальним нальотом близько 105 годин, морські піхотинці виконали більше 400 стрибків з парашутом, половина з яких — вночі, а 60 — на воду, дайвери провели під водою більше 70 годин.
Нагадаємо, 9 липня в Будинку прийомів в Одесі відбулася церемонія відкриття українсько-американських навчань Sea Breeze-2018.