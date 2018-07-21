В Украине завершились учения Sea Breeze-2018

"В сложной военно-стратегической обстановке наши партнеры из 19 стран на высшем уровне решительно показали поддержку Украине. Я уверен в нашем эффективном взаимодействии на море, в воздухе и на земле, то есть везде, где нужны совместные действия во имя мира и стабильности. Общей отработкой задач мы продолжаем добрую традицию морской дружбы и партнерства, которые с годами становиться все крепче", - отметил на церемонии закрытия учений командующий Военно-Морских Сил Игорь Воронченко.

По его словам, все компоненты достойно справились с заданиями и поставленные цели были достигнуты.

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Всего в ходе обучения корабельные экипажи прошли в море около 2500 миль, авиаторы совершили более 200 полетов с общим налетом около 105 часов, морские пехотинцы выполнили более 400 прыжков с парашютом, половина из которых - ночью, а 60 - на воду, дайверы провели под водой более 70 часов.

Напомним, 9 июля в Доме приемов в Одессе состоялась церемония открытия украинского-американских учений Sea Breeze-2018.