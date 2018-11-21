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Британія розмістить корабель Королівського флоту в Чорному морі

Британія розмістить корабель Королівського флоту в Чорному морі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Велика Британія у 2019 році розмістить корабель Королівського флоту у Чорному морі, щоб продемонструвати свою підтримку забезпеченню свободи плавання в регіоні. Про це сьогодні заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон під час зустрічі з українським колегою Степаном Полтораком, передає УНН з посиланням на прес-службу британського військового відомства.

Міністр оборони заявив на засіданні, що перший з двох багатоцільових гідрографічних розвідувальних судів, що були замовлені Королівським флотом, HMS Echo, буде розміщений у Чорному морі в 2019 році, “щоб продемонструвати підтримку Великої Британії забезпеченню свободи плавання у регіоні”.

Крім того, у міністерстві повідомили, що Сполучене Королівство та українські Збройні сили отримають ще одну можливість розвинути здібності та обмінятися досвідом, коли Британія долучиться до майбутніх американсько-українських військових морських навчань Sea Breeze наступного року.

Як повідомляв УНН, під час навчання Sea Breeze-2018 корабельні екіпажі пройшли в морі близько 2500 миль, авіатори здійснили понад 200 польотів із загальним нальотом близько 105 годин, морські піхотинці виконали більше 400 стрибків з парашутом, половина з яких — вночі, а 60 — на воду, дайвери провели під водою більше 70 годин.

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