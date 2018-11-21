Британія розмістить корабель Королівського флоту в Чорному морі

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Велика Британія у 2019 році розмістить корабель Королівського флоту у Чорному морі, щоб продемонструвати свою підтримку забезпеченню свободи плавання в регіоні. Про це сьогодні заявив міністр оборони Великобританії Гевін Вільямсон під час зустрічі з українським колегою Степаном Полтораком, передає УНН з посиланням на прес-службу британського військового відомства.