Британия подписала контракты на первую баллистическую ракету за более чем 50 лет, стремится помочь Украине - Bloomberg

Великобритания подписала контракты с несколькими компаниями на разработку первой баллистической ракеты страны за более чем полвека, пытаясь поддержать Украину и уменьшить зависимость Европы от американского оружия, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны страны смягчило спецификации, чтобы ускорить разработку и передать оружие Украине в 2027 году, сообщают источники, знакомые с этим вопросом. Министерство отказалось комментировать изменение спецификаций.

Оборонные компании, участвующие в программе под названием Nightfall, должны успешно провести испытания, прежде чем получить контракты на производство ракет, сказали источники.

Ожидалось, что предварительные контракты будут подписаны до марта, но они были задержаны примерно на два месяца, сказали источники.

Испытательные пуски должны начаться в течение 12 месяцев, а поставки – в конце 2027 года, сказали они. Разработка и испытания баллистических ракет обычно занимают более десяти лет.

Программа служит двойной цели: обеспечить поставки Украине в ее усилиях по отражению полномасштабного вторжения россии, а также расширить собственные оборонные возможности Европы перед лицом менее надежной американской поддержки. Ожидалось, что премьер-министр Британии Кир Стармер будет рекламировать такие усилия во время визита в Киев в четверг, прежде чем на следующей неделе передать власть Энди Бернему, бывшему мэру Большого Манчестера с небольшим опытом во внешней политике, пишет издание.

Первоначально предполагалась дальность более 600 километров, боеголовка весом 300 килограммов и стоимость менее 500 000 фунтов стерлингов (674 000 долларов США), без учета затрат на боеголовку, пусковую установку и разработку. После отзывов промышленности эти показатели были сокращены до 500 км, боеголовки весом 200 кг и максимальной стоимости 800 000 фунтов стерлингов за ракету.

Оружие также должно быть способно запускаться с различных транспортных средств, которые могут запускать несколько ракет в быстрой последовательности. Оно также должно работать на полях боя с электромагнитными помехами, будучи достаточно простым, чтобы производить 10 систем в месяц с минимальным контролем за иностранным экспортом.

Последние крупные попытки Великобритании создать баллистические ракеты произошли в 1970-х годах, когда Великобритания модернизировала американскую ракету Polaris для создания Chevaline, которая была введена в эксплуатацию в 1980-х годах.

"Великобритания применяет уроки Украины для более быстрого развития военного потенциала, используя быстрое прототипирование, инновации и тесное сотрудничество с британской промышленностью", – говорится в заявлении Министерства обороны страны.

Проект Nightfall является частью европейских усилий, направленных на ускорение поставок передового оружия в Украину. Новая система позволит "украинским силам поражать ключевые военные цели, прежде чем российские силы смогут ответить", заявило Министерство обороны.

"Великобритания также разрабатывает недорогие крылатые ракеты большой дальности для пострадавшей от войны страны, испытания которых уже продолжаются в Великобритании. Эта программа, проект Brakestop, была запущена в конце 2024 года", отмечает издание.

Ранее на этой неделе коалиция европейских стран согласилась обменяться исследовательским и промышленным опытом для создания системы противоракетной обороны, которая будет конкурировать или усиливать американские батареи Patriot.

Британские оборонные компании получат доступ к контрактам на €90 млрд для поддержки Украины – Стармер