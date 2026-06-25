Британия планирует криминализировать терапию, направленную на изменение гендерной ориентации
Киев • УНН
Британия представила законопроект о криминализации практик изменения сексуальной ориентации. Нарушителям грозит до пяти лет тюремного заключения.
В четверг Великобритания представила планы по криминализации жестоких и вредных практик, направленных на изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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Отмечается, что правительство опубликовало проект закона о практиках "перевоспитания" для Англии и Уэльса, который запрещает так называемые "терапии превращения".
Лица, осуществляющие такие практики, могут понести неограниченный штраф или наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Законопроект также криминализирует поощрение или содействие терапиям превращения, проводимым за пределами Англии и Уэльса.
Великобритания обязалась запретить практики "перевоспитания" в 2021 году, а в январе 2023 года подтвердила это обязательство.
Меры, предусмотренные в проекте закона, также введут гражданские меры защиты, подобные тем, что действуют в отношении принудительных браков и калечения женских гениталий, с целью защиты лиц, находящихся в зоне риска злоупотреблений.
Законодательство предусматривает исключения для того, что было определено как законное медицинское обслуживание, что позволит терапевтам и консультантам продолжать открытые разговоры о сексуальности и идентичности.
Предложенный законопроект пройдет предварительную законодательную экспертизу, прежде чем будет подан в парламент для дальнейшего обсуждения.
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