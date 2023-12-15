Британия одобрила новые ограничения против России за войну в Украине

14 декабря 2023 года правительство Великобритании одобрило законопроект, который предусматривает введение ограничений на товары, технологии и источники финансирования, которые могли бы поддерживать российскую войну в Украине, сообщает УНН.

Детали

Одобренный документ запрещает импорт некоторых российских металлов. Кроме того, в правительстве Британии анонсировали отдельный закон о запрете импорта алмазов из россии.

Также документ содержит ряд финансовых мер, направленных на поддержку предприятий, которые решили отказаться от торговли с россией. Документ также усиливает ограничения против российского финансового сектора, и обяжет придерживаться большей прозрачности в декларировании активов в Великобритании.

Отмечается, что законопроект запрещает экспорт целого ряда товаров, которые могут быть использованы россией в военных или промышленных целях, а также новейших технологий, которые Украина нашла на поле боя, включая электронику.

Учитывая низкий уровень торговли между Великобританией и россией, эти санкции позволят и дальше лишать россию товаров, которые она может использовать в своей войне. По сути, после этого без санкций останется только экспорт товаров с низким уровнем риска, гуманитарных, продовольственных и медицинских товаров - говорится в сообщении правительства Британии.

Эти меры вступят в силу с 26 декабря.

Напомним, что эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз неоднократно обнаруживали иностранную микроэлектронику и технические компоненты в российском оружии, которое используется против Украины.

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Ранее эксперты КНИИСЭ уже установили, что компоненты иранских "шахедов", которые российские военные преступники используют для ударов по Украине, происходят из 36 стран мира. Большинство компонентов электроники произведены на предприятиях США, Японии и стран Европы.

"Иран (как страну происхождения комплектующих - ред.) мы смогли обнаружить только на двигателе и на его составляющих. Тем более, что большая часть двигателя, опять-таки, европейская", - отметили эксперты.

Также в исследованных дронах есть и российские элементы. Но специалисты, которые полностью восстановили компоновочную и функциональную схемы БПЛА, отметили, что детали из рф составляют не более 15% от общего количества компонентов.

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Экономические аналитики убеждены, что россия пользуется запутанными торговыми путями и возможностью завозить подсанкционные товары, в том числе и микросхемы, через третьи страны. Это дает возможность обходить экспортный контроль, под который, в частности, попадут полупроводниковые технологии. Но россия завозит их через Китай, Турцию, ОАЭ и другие страны.

Как правило, партия товара, который в конечном итоге попадает в россию, может быть продана и перепродана несколько раз, часто через легальные компании, прежде чем в конце концов попасть в нейтральную страну-посредника.

Данные свидетельствуют о том, что Китай сегодня является крупнейшим экспортером в россию микрочипов и других технологий, используемых в критически важных предметах вооружения.