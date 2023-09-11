Британия прислала Украине спецоборудование для безопасности морей на $2 млн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Великобритания подарила Украине оборудование на 1,6 миллиона фунтов стерлингов (более 2 миллионов долларов – ред.), которое поможет гарантировать безопасность морей и поддерживать судоходство в условиях российских атак. Об этом говорится на сайте британского правительства, передает УНН.
Детали
Отмечается, что помощь передало британское гидрографическое управление, которое является подразделением Минобороны. Помощь направили подразделениям Госгидрографии Украины.
Среди оборудования — два однолучевых эхолота и две системы многолучевых эхолотов, которые можно использовать для проведения гидрографических исследований.
Во время таких исследований собирают точные данные о морском дне и среде. Затем данные можно обрабатывать и использовать для создания и поддержки морских карт и навигационной информации для обеспечения более безопасной навигации в этом районе.
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Суда, следующие через украинские территориальные воды, могут использовать эту информацию для планирования безопасного маршрута, в частности, через гуманитарный зерновой коридор.
Также украинской Госгидрографии предложили обучение на специализированных курсах, которое поможет развить навыки для эффективного использования подаренного оборудования.
Напомним
Южная Корея предоставит Украине оборудование для разминирования.