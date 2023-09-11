Британія надіслала Україні спецобладнання для безпеки морів на $2 млн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Велика Британія подарувала Україні устаткування на 1,6 мільйона фунтів стерлінгів (понад 2 мільйони доларів – ред.), яке допоможе гарантувати безпеку морів та підтримувати судноплавство в умовах російських атак. Про це йдеться на сайті британського уряду, передає УНН.
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Зазначається, що допомогу передало британське гідрографічне управління, яке є підрозділом Міноборони. Допомогу направили підрозділам Держгідрографії України.
Серед обладнання — два однопроменеві ехолоти і дві системи багатопроменевих ехолотів, які можна використовувати для проведення гідрографічних досліджень.
Під час таких досліджень збирають точні дані про морське дно і середовище. Потім дані можна обробляти та використовувати для створення та підтримки морських карт і навігаційної інформації для забезпечення більш безпечної навігації в цьому районі.
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Судна, які прямують через українські територіальні води, можуть використовувати цю інформацію для планування безпечного маршруту, зокрема, через гуманітарний зерновий коридор.
Також українській Держгідрографії запропонували навчання на спеціалізованих курсах, яке допоможе розвинути навички для ефективного використання подарованого обладнання.
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