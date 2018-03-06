Британия может бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за отравления шпиона - Джонсон

КИЕВ. 6 марта. УНН. Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, если причастность Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет доказана, передает УНН со ссылкой на The Guardian.