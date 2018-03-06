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Британия может бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за отравления шпиона - Джонсон

Британия может бойкотировать ЧМ-2018 в России из-за отравления шпиона - Джонсон

Киев  •  УНН

 • 16234 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Министр иностранных дел Борис Джонсон заявил, что Великобритания может бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России летом, если причастность Кремля к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будет доказана, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Я думаю, трудно понять, как британское представительство может оказаться на чемпионате мира", - отметил он, назвав Россию "злобной и разрушительной".

Б.Джонсон провел параллель инцидента с тем, что случилось с Александром Литвиненко, отравленным в Лондоне в 2006 году российскими агентами.

Позже в Британии объяснили, что возможный бойкот ЧМ-2018 касается только должностных лиц, а не членов футбольной команды.

В то же время российское посольство в Великобритании отрицает, что отравления Скрипалґ произошло вследствие "запланированных действий российских спецслужб".

В Кремле заявили, что не располагают информацией по поводу того, чем занимался бывший российский шпион Сергей Скрипаль и с чем может быть связано его отравления, однако готовы сотрудничать в случае, если Великобритания будет просить помощи в расследовании "трагической ситуации".

Как сообщает издание, в МИД России опровергли замечания Бориса Джонсона об инциденте, а пресс-секретарь Мария Захарова назвала "дикими" комментарии министра.

Напомним, экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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