Британія може бойкотувати ЧС-2018 в Росії через отруєння шпигуна - Джонсон
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який проходитиме в Росії влітку, якщо причетність Кремля до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля буде доведено, передає УНН з посиланням на The Guardian.
“Я думаю, важко зрозуміти, як британське представництво може опинитись на чемпіонаті світу”, — зазначив він, назвавши Росію “злобною та руйнівною”.
Б.Джонсон провів паралель інциденту із тим, що сталося з Олександром Литвиненком, отруєним в Лондоні в 2006 році російськими агентами.
Пізніше у Британії пояснили, що можливий бойкот ЧС-2018 стосується лише посадових осіб, а не членів футбольної команди.
У той же час російське посольство в Британії заперечує, що отруєння Скрипаля сталось внаслідок “запланованих дій російських спецслужб”.
У Кремлі заявили, що не мають інформації з приводу того, чим займався колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і з чим може бути пов’язане його отруєння, проте готові співпрацювати у разі, якщо Британія проситиме допомоги у розслідуванні “трагічної ситуації”.
Як повідомляє видання, у МЗС Росії заперечили зауваження Бориса Джонсона про інцидент, а прес-секретар Марія Захарова назвала “дикими” коментарі міністра.
Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.