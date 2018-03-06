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Британія може бойкотувати ЧС-2018 в Росії через отруєння шпигуна - Джонсон

Британія може бойкотувати ЧС-2018 в Росії через отруєння шпигуна - Джонсон

Київ • УНН

 • 16234 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністр закордонних справ Борис Джонсон заявив, що Велика Британія може бойкотувати Чемпіонат світу з футболу 2018 року, який проходитиме в Росії влітку, якщо причетність Кремля до отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля буде доведено, передає УНН з посиланням на The Guardian.

“Я думаю, важко зрозуміти, як британське представництво може опинитись на чемпіонаті світу”, — зазначив він, назвавши Росію “злобною та руйнівною”.

Б.Джонсон провів паралель інциденту із тим, що сталося з Олександром Литвиненком, отруєним в Лондоні в 2006 році російськими агентами.

Пізніше у Британії пояснили, що можливий бойкот ЧС-2018 стосується лише посадових осіб, а не членів футбольної команди.

У той же час російське посольство в Британії заперечує, що отруєння Скрипаля сталось внаслідок “запланованих дій російських спецслужб”.

У Кремлі заявили, що не мають інформації з приводу того, чим займався колишній російський шпигун Сергій Скрипаль і з чим може бути пов’язане його отруєння, проте готові співпрацювати у разі, якщо Британія проситиме допомоги у розслідуванні “трагічної ситуації”.

Як повідомляє видання, у МЗС Росії заперечили зауваження Бориса Джонсона про інцидент, а прес-секретар Марія Захарова назвала “дикими” коментарі міністра.

Нагадаємо, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає в на території королівства, отруївся невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

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