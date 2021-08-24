Великобритания эвакуировала более 7 тысяч человек из Афганистана

КИЕВ. 24 августа. УНН. Великобритания заявила, что эвакуировали более 7 000 человек из Афганистана, добавив, что процесс эвакуации будет продолжаться до тех пор, пока это позволит ситуация с безопасностью, и не определено четкой даты завершения эвакуационных рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.