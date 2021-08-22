Майже 4 тисячі осіб Велика Британія евакуювала з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Британія евакуювала з Кабула майже 4 тисячі афганських та британських громадян. Про це пише УНН з посиланням на Sky News.
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За даними Міністерства оборони, з 13 серпня завдяки операціям Великобританії під час операції “Піттинг” було врятовано приблизно 3821 особу, у тому числі 1323, які потрапили до Великобританії.
Сюди входять працівники посольства, громадяни Великобританії та особи, які мають право за програмою Афганської політики переміщення та допомоги (ARAP).
Тим не менш, наростає побоювання, що не всі евакуйовані зможуть покинути країну, як американські війська залишать її 31 серпня.
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Міністерство оборони США заявило, що “пріоритетним завданням” є максимально швидке та безпечне вилучення усіх осіб, які мають право “, спільно з США та” доки ситуація з безпекою дозволяє“.
Однак міністр оборони Бен Уоллес заявив, що “жодна нація не зможе вивести всіх” з Афганістану.
Нагадаємо
Країни G7 закликали “Талібан” провести безпечну евакуацію з Афганістану. Велика Британія прийме близько 20 тис. біженців з Афганістану.