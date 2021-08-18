Велика Британія прийме близько 20 тис. біженців з Афганістану

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“Наша нова програма переселення афганських громадян дозволить нам прийняти до 20 тис. чоловік, які змушені тікати з Афганістану. Перші 5 тис. прибудуть протягом року”, — написала міністр, підкресливши, що Велика Британія не може діяти самостійно і обговорює з іншими західними державами необхідність надати допомогу населенню Афганістану після повернення до влади радикального руху “Талібан”.

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Вона також нагадала, що раніше Лондон реалізовував подібну програму, щоб прийняти близько 20 тис. біженців з Сирії.

“Сполучене Королівство робить все можливе, закликаючи інші країни допомогти. Ми хочемо бути прикладом для інших, але не можемо зробити це самі, — написала Пател. — Ми докладаємо значних зусиль, щоб забезпечити міжнародну взаємодію. Прем’єр-міністр (Великої Британії Борис Джонсон) розмовляв з нашими партнерами, включаючи канцлера Німеччини (Ангелу Меркель), президента Франції (Еммануеля Макрона), генеральних секретарів НАТО і ООН (Йенса Столтенберга і Антоніу Гутерріша). Я також обговорювала питання переселення і міграції з нашими партнерами по розвідувальному альянсу Five Eyes (входять Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія і США)”.