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Велика Британія прийме близько 20 тис. біженців з Афганістану

Велика Британія прийме близько 20 тис. біженців з Афганістану

Київ • УНН

 • 26452 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уряд Великої Британії погодив програму, яка передбачає переселення в королівство 20 тис. біженців з Афганістану. Про це в авторській статті, опублікованій у вівторок ввечері на сайті Daily Telegraph, повідомила глава МВС країни Прити Пател, яка також закликала ЄС і інші країни слідувати британському прикладу, передає УНН.

Цитата

“Наша нова програма переселення афганських громадян дозволить нам прийняти до 20 тис. чоловік, які змушені тікати з Афганістану. Перші 5 тис. прибудуть протягом року”, — написала міністр, підкресливши, що Велика Британія не може діяти самостійно і обговорює з іншими західними державами необхідність надати допомогу населенню Афганістану після повернення до влади радикального руху “Талібан”.

Деталі

Вона також нагадала, що раніше Лондон реалізовував подібну програму, щоб прийняти близько 20 тис. біженців з Сирії.

“Сполучене Королівство робить все можливе, закликаючи інші країни допомогти. Ми хочемо бути прикладом для інших, але не можемо зробити це самі, — написала Пател. — Ми докладаємо значних зусиль, щоб забезпечити міжнародну взаємодію. Прем’єр-міністр (Великої Британії Борис Джонсон) розмовляв з нашими партнерами, включаючи канцлера Німеччини (Ангелу Меркель), президента Франції (Еммануеля Макрона), генеральних секретарів НАТО і ООН (Йенса Столтенберга і Антоніу Гутерріша). Я також обговорювала питання переселення і міграції з нашими партнерами по розвідувальному альянсу Five Eyes (входять Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія і США)”.

Контекст

Бойовики “Талібану” після 11-денного настання 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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