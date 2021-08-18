Великобритания примет около 20 тыс. беженцев из Афганистана

Цитата
“Наша новая программа переселения афганских граждан позволит нам принять до 20 тыс. человек, которые вынуждены бежать из Афганистана. Первые 5 тыс. прибудут в течение года”, — написала министр, подчеркнув, что Великобритания не может действовать самостоятельно и обсуждает с другими западными государствами необходимость оказать помощь населению Афганистана после возвращения к власти радикального движения" Талибан “.
Детали
Она также напомнила, что ранее Лондон реализовывал подобную программу, чтобы принять около 20 тыс. беженцев из Сирии.
“Соединенное Королевство делает все возможное, призывая другие страны помочь. Мы хотим быть примером для других, но не можем сделать это сами, — написала Пател. — Мы прилагаем значительные усилия, чтобы обеспечить международное взаимодействие. Премьер-министр (Великобритании Борис Джонсон) разговаривал с нашими партнерами, включая канцлера Германии (Ангелу Меркель), президента Франции (Эммануэля Макрона), генеральных секретарей НАТО и ООН (Йенса Столтенберга и Антониу Гутерриша). Я также обсуждала вопрос переселения и миграции с нашими партнерами по разведывательному альянса Five Eyes (входят Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и США)”.
Контекст
Боевики “Талибана” после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.