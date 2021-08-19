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Країни G7 закликали "Талібан" провести безпечну евакуацію з Афганістану

Країни G7 закликали "Талібан" провести безпечну евакуацію з Афганістану

Київ • УНН

 • 14895 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Країни G7 закликали "Талібан" провести безпечну евакуацію з Афганістану. Звернення опублікувало МЗС Великої Британії, передає УНН.

Деталі

Міністри G7 говорили про серйозність ситуації і про значні людські жертви і внутрішньому переміщенні в Афганістані за останні дні.

Зокрема, вони наголосили на важливості виконання талібами своїх зобов'язань щодо забезпечення захисту цивільного населення і глибоко стурбовані повідомленнями про насильницькі репресії в деяких частинах Афганістану.

""Велика сімка" продовжує зусилля, щоб зробити все можливе для евакуації вразливих осіб з аеропорту Кабула, і закликає всі сторони продовжувати сприяти цьому. Міністри G7 закликали Талібан гарантувати безпечний прохід іноземним громадянам і афганцям, які бажають виїхати", - йдеться у заяві.

Також міністри обговорили важливість тісної та ефективної співпраці, обговорили важливість надання міжнародним співтовариством безпечних і законних маршрутів переселення.

"Талібан" повинен забезпечити, щоб Афганістан не став місцем терористичної загрози міжнародній безпеці.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

В аеропорту Кабулу припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

Тим часом західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

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