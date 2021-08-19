Країни G7 закликали "Талібан" провести безпечну евакуацію з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Країни G7 закликали "Талібан" провести безпечну евакуацію з Афганістану. Звернення опублікувало МЗС Великої Британії, передає УНН.
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Міністри G7 говорили про серйозність ситуації і про значні людські жертви і внутрішньому переміщенні в Афганістані за останні дні.
Зокрема, вони наголосили на важливості виконання талібами своїх зобов'язань щодо забезпечення захисту цивільного населення і глибоко стурбовані повідомленнями про насильницькі репресії в деяких частинах Афганістану.
""Велика сімка" продовжує зусилля, щоб зробити все можливе для евакуації вразливих осіб з аеропорту Кабула, і закликає всі сторони продовжувати сприяти цьому. Міністри G7 закликали Талібан гарантувати безпечний прохід іноземним громадянам і афганцям, які бажають виїхати", - йдеться у заяві.
Також міністри обговорили важливість тісної та ефективної співпраці, обговорили важливість надання міжнародним співтовариством безпечних і законних маршрутів переселення.
"Талібан" повинен забезпечити, щоб Афганістан не став місцем терористичної загрози міжнародній безпеці.
Що було раніше
Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.
В аеропорту Кабулу припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.
Тим часом західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.