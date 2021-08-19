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Страны G7 призвали "Талибан" провести безопасную эвакуацию из Афганистана

Страны G7 призвали "Талибан" провести безопасную эвакуацию из Афганистана

Киев  •  УНН

 • 14890 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Страны G7 призвали "Талибан" провести безопасную эвакуацию из Афганистана. Обращение опубликовало МИД Великобритании, передает УНН.

Детали

Министры G7 говорили о серьезности ситуации и о значительных человеческих жертвах и внутреннем перемещении в Афганистане за последние дни.

В частности, они отметили важность выполнения талибами своих обязательств по обеспечению защиты гражданского населения и глубоко обеспокоены сообщениями о насильственных репрессиях в некоторых частях Афганистана.

"Большая семерка" продолжает усилия, чтобы сделать все возможное для эвакуации уязвимых лиц с аэропорта Кабула, и призывает все стороны продолжать способствовать этому. Министры G7 призвали Талибан гарантировать безопасный проход иностранным гражданам и афганцам готовым уехать", - говорится в заявлении.

Также министры обсудили важность тесного и эффективного сотрудничества, обсудили важность предоставления международным сообществом безопасных и законных маршрутов переселения.

"Талибан" должен обеспечить, чтобы Афганистан не стал местом террористической угрозы международной безопасности.

Что было раньше

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос через толпу желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже восстановилась.

Между тем западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

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