Британія евакуювала понад 7 тисяч осіб з Афганістану
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Велика Британія заявила, що евакуювала понад 7 тисяч осіб з Афганістану, додавши, що процес евакуації триватиме доти, доки це дозволить ситуація з безпекою, і що не визначено чіткої дати завершення евакуаційних рейсів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
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“7109 осіб були евакуйовані з Афганістану в ході операції PITTING, яка розпочалася в п’ятницю, 13 серпня. Більше 1000 військовослужбовців Збройних сил Великобританії дислокуються в Кабулі”, — йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.
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Це включає співробітників посольства, громадян Великої Британії, тих, хто має право в рамках програми політики переселення та допомоги Афганістану, а також низки громадян з країн -партнерів, додається у заяві.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент США Джо Байден домовились у понеділок працювати разом над тим, щоб усі, хто має право виїхати з Афганістану, мали змогу, зокрема після закінчення початкової фази евакуації.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Британія евакуювала з Кабула майже 4 тисячі афганських та британських громадян.
Британія планує підштовхнути світових лідерів розглянути нові санкції проти “Талібану” у вівторок, 24 серпня, на засіданні G7