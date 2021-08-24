Британія евакуювала понад 7 тисяч осіб з Афганістану

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“7109 осіб були евакуйовані з Афганістану в ході операції PITTING, яка розпочалася в п’ятницю, 13 серпня. Більше 1000 військовослужбовців Збройних сил Великобританії дислокуються в Кабулі”, — йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великобританії.

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Це включає співробітників посольства, громадян Великої Британії, тих, хто має право в рамках програми політики переселення та допомоги Афганістану, а також низки громадян з країн -партнерів, додається у заяві.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент США Джо Байден домовились у понеділок працювати разом над тим, щоб усі, хто має право виїхати з Афганістану, мали змогу, зокрема після закінчення початкової фази евакуації.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Британія евакуювала з Кабула майже 4 тисячі афганських та британських громадян.

Британія планує підштовхнути світових лідерів розглянути нові санкції проти “Талібану” у вівторок, 24 серпня, на засіданні G7