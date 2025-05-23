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Правительство Британии рассматривает химическую кастрацию для сексуальных преступников. Это часть реформы правосудия, чтобы освободить места в переполненных тюрьмах.

Британия

Британия рассматривает возможность химической кастрации для сексуальных преступников в рамках тюремной реформы

Великобритания рассматривает возможность обязательного применения химической кастрации к сексуальным преступникам в рамках реформы системы правосудия, направленной на освобождение большего количества мест в переполненных тюрьмах.

Одним из первых действий лейбористского правительства в июле стало объявление о планах досрочного освобождения большего количества заключенных для решения проблемы переполненности тюрем, которая, по словам министров, угрожает "полным крахом закона и порядка".

Лилия Набока

Лилия Набока

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