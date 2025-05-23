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The New York Times

El País

Британія розглядає можливість обов'язкової хімічної кастрації для сексуальних злочинців

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Уряд Британії розглядає хімічну кастрацію для сексуальних злочинців. Це частина реформи правосуддя, щоб звільнити місця у переповнених в'язницях.

Британія розглядає можливість обов'язкової хімічної кастрації для сексуальних злочинців

Велика Британія розглядає можливість введення обов'язкової хімічної кастрації до сексуальних злочинців у межах реформи системи правосуддя, спрямованої на вивільнення більшої кількості місць у переповнених в'язницях країни. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Однією з перших дій лейбористського уряду в липні стало оголошення про плани дострокового звільнення більшої кількості ув'язнених для вирішення проблеми переповненості в'язниць, яка, за словами міністрів, загрожує "повним крахом закону та порядку".

Пізніше у вересні чисельність ув'язнених в Англії та Уельсі досягла рекордного максимуму. І вже в поточному році уряд заявив, що камери в поліцейських дільницях будуть тимчасово використовуватися для утримання ув'язнених як екстрений захід для боротьби з переповненістю в'язниць.

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Після масштабного аудиту ситуації, міністерка юстиції Шабана Махмуд заявила, що було рекомендовано продовжити пілотний проєкт застосування так званих "ліків для управління проблемним сексуальним збудженням".

Я вивчаю, чи можливо зробити цей підхід обов'язковим 

- сказала вона законодавцям.

Серед варіантів розглядаються фармацевтичні препарати, що пригнічують лібідо, і такі, що "зменшують сексуальні думки".

Доповнення

Після незалежного огляду вироків аналітики дійшли висновку, що у британській пенітенціарній системі склалася надмірна залежність від взяття злочинців під варту. Було рекомендовано більше інвестувати в Службу пробації з розширеним електронним моніторингом та системою нагляду для скорочення повторних правопорушень.

Пропонується також розглянути можливість впровадження системи, в якій правопорушники можуть отримати дострокове звільнення за добру поведінку та дотримання тюремних правил. І йдеться про те, що тюремні терміни менше року мають використовуватися лише у виняткових обставинах.

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Уряд заявив, що вивчить всі рекомендації, і в першу чергу зменшить практику використання максимальних термінів ув'язнення для порівняно не тяжких злочинів. Це означає, що найнебезпечніші правопорушники можуть провести у в'язниці більше часу.

Девід Гаук, колишній міністр юстиції від Консервативної партії, який очолював аудит системи, сказав, що уряд не може просто побудувати більше в'язниць, щоб покласти край переповненості, і потрібні радикальні реформи.

Нагадаємо

Із в’язниці в Новому Орлеані у США втекли десятеро ув’язнених, деякі з яких обвинувачуються у вбивствах. Вони зуміли прорватися на волю, зірвавши двері камери та пробивши стіну - для цього вирвали з неї унітаз і раковину.

Лілія Набока

Лілія Набока

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