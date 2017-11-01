Brent выросла выше 61 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе в среду утром выросли в цене до 61,19 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,41%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,65 доллара за баррель, прибавив 0,50%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 60,84 долл. за баррель.