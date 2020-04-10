Brent упала в цене до 31,48 долл. за баррель

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 31,48 доллара за баррель после достижения нового соглашения ОПЕК+, которое не оправдало ожиданий, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.