Brent упала в цене до 31,48 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов упали в цене до 31,48 доллара за баррель после достижения нового соглашения ОПЕК+, которое не оправдало ожиданий, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,14%.
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При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 22,76 доллара за баррель, потеряв 9,29%.
Напомним, мировой рынок нефти 9 марта пережил "черный понедельник" - крупнейшее резкое падение цен с 1991 года с началом войны в Персидском заливе.
После этого на рынке нефти произошло еще несколько обвалов цен.
9 апреля ОПЕК и ее союзники, в том числе Россия - группа, известная как ОПЕК+, собрались на встречу с намерениями заключить соглашение о сокращении добычи для стабилизации цен. Впрочем, новое соглашение ОПЕК+ не оправдало ожиданий, и цена нефти резко упала. По данным Reuters, ОПЕК+ договорилась о снижении нефтедобычи на 10 млн барр. в сутки на 2 месяца с 1 мая.