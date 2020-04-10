Brent впала в ціні до 31,48 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у червні у п'ятницю зранку під час торгів впали в ціні до 31,48 долара за барель після досягнення нової угоди ОПЕК+, яка не виправдала сподівань, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 7:59, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 4,14%.
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При цьому ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 22,76 долара за барель, втративши 9,29%.
Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці.
Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін.
9 квітня ОПЕК і її союзники, в тому числі Росія - група, відома як ОПЕК+, зібралися на зустріч з намірами укласти угоду про скорочення видобутку для стабілізації цін. Утім, нова угода ОПЕК+ не виправдала сподівань, і ціна нафти різко впала. За даними Reuters, ОПЕК+ домовилася про зниження нафтовидобутку на 10 млн бар. на добу на 2 місяці з 1 травня.