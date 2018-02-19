Brent торгуется на уровне 65,36 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в понедельник утром выросли в цене до 65,36 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:16, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,80%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 62,40 доллара за баррель, прибавив 1,17%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.