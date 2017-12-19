Brent торгуется на уровне 63,54 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале во вторник утром выросли в цене до 63,54 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:41, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,21%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 57,32 доллара за баррель, прибавив 0,28%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 63,52 долл. за баррель.