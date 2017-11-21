Brent торгуется на уровне 62,30 долл. за баррель

По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,13%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,45 доллара за баррель, прибавив 0,05%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 62,64 долл. за баррель.