Brent торгуется на уровне 62,30 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе во вторник утром выросли в цене до 62,30 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:18, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,13%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 56,45 доллара за баррель, прибавив 0,05%.
Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 62,64 долл. за баррель.