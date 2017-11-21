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Brent торгується на рівні 62,30 дол. за барель

Brent торгується на рівні 62,30 дол. за барель

Київ • УНН

 • 15034 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у вівторок зранку зросли в ціні до 62,30 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,13%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,45 долара за барель, додавши 0,05%.

Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 62,64 дол. за барель.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

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