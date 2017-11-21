Brent торгується на рівні 62,30 дол. за барель
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у січні у вівторок зранку зросли в ціні до 62,30 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:18, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,13%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 56,45 долара за барель, додавши 0,05%.
Нагадаємо, напередодні Brent торгувалася на рівні 62,64 дол. за барель.