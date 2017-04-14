Brent торгуется на уровне 55,89 долл. за баррель
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром выросли в цене до 55,89 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,05%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,18 доллара за баррель, прибавив 0,13%.
Напомним, в феврале Украина сократила добычу нефти на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.