Brent торгується на рівні 55,89 дол. за барель

За даними видання станом на 8:04, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,05%.

При цьому ціна травневих ф’ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,18 долара за барель, додавши 0,13%.

Нагадаємо, у лютому Україна скоротила видобуток нафти на 11,1% порівняно з аналогічним періодом 2016 року.