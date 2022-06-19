Бренд Mango окончательно покидает рынок России
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Испанский бренд одежды Mango продает магазины и окончательно покидает рынок России. Об этом сообщает издание El País, передает УНН.
Детали
Ритейлер Mango решил окончательно отказаться от прямых продаж в России в связи с “международной геополитической неопределенностью” из-за войны в Украине. В ближайшие месяцы компания планирует продать все магазины, расположенные на территории России, франчайзинговым партнерам. Доставкой продукции Mango в Россию франчайзи будут заниматься самостоятельно. Также они берут на себя обязательства по договорам по аренде помещений и оплате труда персонала.
Первые два магазина бренд планирует передать уже на следующей неделе, еще 22 – в течение июня и июля. Также не будет прямых онлайн-продаж для покупателей из россии.
Напомним
Coca-Cola HBC AG и его существующие клиенты в России "находятся в процессе истощения складских запасов". Как только запасы компании будут исчерпаны, Coca-Cola HBC "больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в россии.