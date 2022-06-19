Бренд Mаngo остаточно покидає ринок рф

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Рітейлер Mango вирішив остаточно відмовитися від прямих продажів в росії в зв’язку з “міжнародною геополітичною невизначеністю” через війну в Україні. В найближчі місяці компанія планує продати всі магазини, розташовані на території рф, франчайзинговим партнерам. Доставкою продукції Mango в росію франчайзі будуть займатися самостійно. Також вони беруть на себе зобов'язання по договорам з оренди приміщень та оплати праці персоналу.

Перші два магазини бренд планує передати вже наступного тижня, ще 22 – протягом червня та липня. Також не буде прямих продажів онлайн для покупців із рф.

Нагадаємо

Coca-Cola HBC AG та її існуючі клієнти в росії "перебувають у процесі виснаження складських запасів". Як тільки запаси компанії будуть вичерпані, Coca-Cola HBC "більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в росії.



