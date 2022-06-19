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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Бренд Mаngo остаточно покидає ринок рф

Бренд Mаngo остаточно покидає ринок рф

Київ • УНН

 • 222642 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Іспанський бренд одягу Mango продає магазини та остаточно покидає ринок росії. Про це повідомляє видання El País, передає УНН.

Деталі

Рітейлер Mango вирішив остаточно відмовитися від прямих продажів в росії в зв’язку з “міжнародною геополітичною невизначеністю” через війну в Україні. В найближчі місяці компанія планує продати всі магазини, розташовані на території рф, франчайзинговим партнерам. Доставкою продукції Mango в росію франчайзі будуть займатися самостійно. Також вони беруть на себе зобов'язання по договорам з оренди приміщень та оплати праці персоналу.

Перші два магазини бренд планує передати вже наступного тижня, ще 22 – протягом червня та липня. Також не буде прямих продажів онлайн для покупців із рф.

Нагадаємо

Coca-Cola HBC AG та її існуючі клієнти в росії "перебувають у процесі виснаження складських запасів". Як тільки запаси компанії будуть вичерпані, Coca-Cola HBC "більше не вироблятиме і не продаватиме Coca-Cola або інші бренди Coca-Cola Company в росії.

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