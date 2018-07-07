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Бразильский тренер пообещал вывести новичка УПЛ в тройку призеров

Бразильский тренер пообещал вывести новичка УПЛ в тройку призеров

Киев • УНН

 • 10216 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Новоиспеченный наставник ФК “Львов” Жилмар Фаддея да Силва рассказал о своих амбициях во главе клуба Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Футбол 1”.

Стоит отметить, что бразильский специалист хорошо знает Украину. Здесь он работал несколько лет, начиная с 2010-го. Сначала возглавлял юниорскую команду запорожского “Металлурга”, затем входил в тренерский штаб главной команды. Далее на пути Жилмар были Бразилия и Саудовская Аравия, а последним местом работы был китайский район Макао, где он завоевал серебро регионального первенства с клубом “Чао Пак Кей”.

“Я вижу большие перспективы не только в команды, но и в проекте в Украине, как, например у ”Шахтера“ 12-13 лет назад. У нас строится команда. Мы играем в футбол не лучше всех, но стараемся делать микс: у нас много иностранцев, восемь бразильцев и игроки из Украины”, — начал коуч.

Также бразилец считает, что его команде по силам занять место в тройке лучших УПЛ.

“Я не просто подписал контракт, есть проект и я смотрю на него с большой перспективой. Обещаю всем фанатам клуба, жителям Львова и людям, которые любят футбол, что у нас будет второе-третье место в чемпионате. Мы будем серьезно работать каждый день, шаг за шагом”, — добавил тренер.

Напомним, что Жилмар заключил двухлетний контракт с львовской командой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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