Бразильский тренер пообещал вывести новичка УПЛ в тройку призеров
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Новоиспеченный наставник ФК “Львов” Жилмар Фаддея да Силва рассказал о своих амбициях во главе клуба Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Футбол 1”.
Стоит отметить, что бразильский специалист хорошо знает Украину. Здесь он работал несколько лет, начиная с 2010-го. Сначала возглавлял юниорскую команду запорожского “Металлурга”, затем входил в тренерский штаб главной команды. Далее на пути Жилмар были Бразилия и Саудовская Аравия, а последним местом работы был китайский район Макао, где он завоевал серебро регионального первенства с клубом “Чао Пак Кей”.
“Я вижу большие перспективы не только в команды, но и в проекте в Украине, как, например у ”Шахтера“ 12-13 лет назад. У нас строится команда. Мы играем в футбол не лучше всех, но стараемся делать микс: у нас много иностранцев, восемь бразильцев и игроки из Украины”, — начал коуч.
Также бразилец считает, что его команде по силам занять место в тройке лучших УПЛ.
“Я не просто подписал контракт, есть проект и я смотрю на него с большой перспективой. Обещаю всем фанатам клуба, жителям Львова и людям, которые любят футбол, что у нас будет второе-третье место в чемпионате. Мы будем серьезно работать каждый день, шаг за шагом”, — добавил тренер.
Напомним, что Жилмар заключил двухлетний контракт с львовской командой.