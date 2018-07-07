Бразильський тренер пообіцяв вивести новачка УПЛ у трійку призерів

Варто зазначити, що бразильський фахівець добре знає Україну. Тут він працював кілька років, починаючи з 2010-го. Спочатку очолював юніорську команду запорізького “Металурга”, потім входив в тренерський штаб головної команди. Далі на шляху Жілмар були Бразилія і Саудівська Аравія, а останнім місцем роботи був китайський район Макао, де він завоював срібло регіонального першості з клубом “Чао Пак Кей”.

“Я бачу великі перспективи не тільки у команди, а й у проекті в Україні, як, наприклад у „Шахтаря“ 12-13 років тому. У нас будується команда. Ми граємо в футбол не краще за всіх, але намагаємося робити мікс: у нас багато іноземців, вісім бразильців і гравці з України”, — розпочав коуч.

Також бразилець вважає, що його команді під силу зайняти місце в трійці кращих УПЛ.

“Я не просто підписав контракт, є проект і я дивлюся на нього з великою перспективою. Обіцяю всім фанатам клубу, жителям Львова та людям, які люблять футбол, що у нас буде друге-третє місце в чемпіонаті. Ми будемо серйозно працювати кожен день, крок за кроком”, — додав тренер.

Нагадаємо, що Жилмар заключив дворічний контракт із львівською командою.