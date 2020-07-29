Бразильский защитник стал первым новичком "Зари"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Первым новичком “Зари” в это межсезонье стал бразильский левый защитник Жуниньо. Об этом сообщает пресс служба бронзового призера УПЛ, передает УНН.
Сегодня контракт между игроком и футбольным клубом “Заря” был официально скрепленный подписями. Контракт рассчитан на два года.
Имя игрока Леовигильда Жуниор Реис Родригес. Новичок выбрал шестой номер на форме.
Относительно предыдущего сезона, то в составе македонского “Вардара” Жуниньо сыграл 21 матч, забив пять голов, отдав 6 ассистов. Причем, в амплуа левого защитника, стал вторым бомбардиром команды.
Отметим, что ранее легионер защищал цвета ФК “Македония Герче Петров”.