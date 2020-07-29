Бразильський оборонець став першим новачком "Зорі"

Сьогодні контракт між гравцем і футбольним клубом “Зоря” був офіційно скріплений підписами. Контракт розрахований на два роки.

Повне ім’я гравця Леовігільда Жуніор Реіс Родрігес. Новачок обрав шостий номер на формі.

Відносно попереднього сезону, то в складі македонського “Вардара” Жуніньо відіграв 21 матч, забивши п’ять голів, віддавши 6 ассистів. Причому, в амплуа лівого захисника, став другим бомбардиром команди.

Відзначимо, що раніше легіонер захищав кольори ФК “Македонія Герче Петров”.