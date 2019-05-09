Бразильский новичок "Шахтера" оценил уровень чемпионата Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Полузащитник "Шахтера" из Бразилии Тете поделился мыслями про адаптацию, уровень чемпионата Украины и предстоящий матч с "Александрией", сообщает УНН со ссылкой на сайт "оранжево-черных".
“Думаю, что адаптировался довольно быстро. У нас очень сильная команда, ребята отлично меня приняли, и это важно для моего прогресса в клубе. Надеюсь, со временем я добавлю еще. Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораес, Дентиньо — это те ребята, которые, можно сказать, занимаются здесь со мной”, — начал Тете.
Также бразильцу понравился уровень нынешнего чемпионата Украины.
“Очень хороший чемпионат, много сильных соперников, и мы в свою очередь усердно работаем, чтобы быть лучшими в Украине”, — подчеркнул игрок среднего звена поля.
Также бразилец перечислил сильные стороны будущего оппонента “горняков” — “Александрии”: “это сильная команда, которая играет в длинный пас и опасна в контратаках. Но мы к этому готовы и постараемся показать свой футбол”.
Напомним, что Тете входит в число наиболее перспективных футболистов Бразилии.